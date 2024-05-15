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МакSим рассказала, почему не сталкивалась со школьным буллингом

Певица МакSим призналась, что не сталкивалась со школьной травлей из-за брата

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maksimartist/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Марина Максимова, известная под псевдонимом МакSим, призналась в беседе с PEOPLETALK, что не сталкивалась с буллингом в школьные годы.

МакSим отметила, что травля учеников была в школе, но ее она не коснулась. Артистка объяснила, что ее брат серьезно занимался спортом.

«Он не состоял ни в каких группировках, но его не трогали. Девочек эти разборки особо не касались. Там еще такие понятия странные были, что при определенном статусе нельзя жениться и заводить семьи. Так что это другой мир!» — поделилась певица.

15 марта МакSим возмутилась новостями о паузе в карьере после лечения алкоголизма, которые активно начали обсуждаться в сети. Звезда подчеркнула, что продолжает концертную деятельность, но уже не в прежних масштабах. По словам МакSим, она решила больше не работать «на износ», а чаще проводить время с семьей.

13 июля 2023 года МакSим публично призналась в алкогольной зависимости, записав видео для поклонников из рехаба. По словам знаменитости, она слишком рано после тяжелой болезни начала гастролировать и пыталась поддержать себя «допингом».

Ранее представитель МакSим опровергла слухи о предстоящем туре певицы.

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