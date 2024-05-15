Адвокат предупредил Андрея Макаревича о последствиях уголовного дела

Адвокат Александр Бенхин предупредил лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) о последствиях уголовного дела, которое могут завести против музыканта за нарушение правил деятельности иноагента. Специалиста цитирует Teleprogramma.pro.

По словам Бенхина, физически Макаревичу ничего не угрожает, поскольку по таким делам Израиль не выдает людей. В свете последних решений Госдумы, продолжил он, Макаревич может потерять имущество: дома и квартиры.

«Это имущество могут арестовать или обратить в доход государства. Тут он попал, как говорится, если он злостно уклоняется от соблюдения норм по маркировке иностранного агента», — говорит адвокат.

Пока нет ареста на этом имуществе, добавил Бенхин, музыкант может его продать или переоформить на другого человека.

«Но тут тоже есть нюансы. Органы могут обратиться в суд и сделку признать притворной. Может, он уже этим занялся», — сказал адвокат.

О том, что против Макаревича могут возбудить уголовное дело за нарушение правил деятельности иноагента, стало известно 14 мая.

«Данный вопрос рассматривается. В случае возбуждения уголовного дела Макаревич может быть лишен свободы на срок до двух лет», — рассказал источник в правоохранительных органах.

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