В Госдуме озвучили сроки рассмотрения бюджета

Первый вице-спикер Государственной думы Александр Жуков заявил, что второе чтение проекта бюджета на 2024–2026 годы пройдет 15 ноября, сообщает ТАСС.
«Предположительное время рассмотрения — шесть с половиной часов», — заявил Жуков.
Он добавил, что в ближайшее время будут рассмотрены проекты федерального бюджета на 2024–2026 годы и бюджетов внебюджетных фондов — дата их обсуждения 26 октября.
А перед этим, на заседаниях 24 и 25 октября, законодатели обсудят бюджетообразующие законопроекты, среди которых — поправки о повышении минимального размера оплаты труда и об индексации пенсий.
Также сегодня, 23 октября, было принято решение отменить и перенести следующую региональную неделю на 20-26 ноября.
До этого правительство России обязало экспортеров следить за продажей валютной выручки у «дочек».
Речь идет о дочерних предприятиях и компаниях, которые занимаются бизнесом за пределами России.
Ранее в проекте бюджета РФ резко упали расходы на социалку и экономику.