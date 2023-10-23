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В Госдуме озвучили сроки рассмотрения бюджета

Вице-спикер Жуков заявил, что второе чтение проекта бюджета пройдет 15 ноября

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Depositphotos

Первый вице-спикер Государственной думы Александр Жуков заявил, что второе чтение проекта бюджета на 2024–2026 годы пройдет 15 ноября, сообщает ТАСС.

«Предположительное время рассмотрения — шесть с половиной часов», — заявил Жуков.

Он добавил, что в ближайшее время будут рассмотрены проекты федерального бюджета на 2024–2026 годы и бюджетов внебюджетных фондов — дата их обсуждения 26 октября.

А перед этим, на заседаниях 24 и 25 октября, законодатели обсудят бюджетообразующие законопроекты, среди которых — поправки о повышении минимального размера оплаты труда и об индексации пенсий.

Также сегодня, 23 октября, было принято решение отменить и перенести следующую региональную неделю на 20-26 ноября.

До этого правительство России обязало экспортеров следить за продажей валютной выручки у «дочек».

Речь идет о дочерних предприятиях и компаниях, которые занимаются бизнесом за пределами России.

Ранее в проекте бюджета РФ резко упали расходы на социалку и экономику.

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