В Госдуме озвучили сроки рассмотрения бюджета

Первый вице-спикер Государственной думы Александр Жуков заявил, что второе чтение проекта бюджета на 2024–2026 годы пройдет 15 ноября, сообщает ТАСС.

«Предположительное время рассмотрения — шесть с половиной часов», — заявил Жуков.

Он добавил, что в ближайшее время будут рассмотрены проекты федерального бюджета на 2024–2026 годы и бюджетов внебюджетных фондов — дата их обсуждения 26 октября.

А перед этим, на заседаниях 24 и 25 октября, законодатели обсудят бюджетообразующие законопроекты, среди которых — поправки о повышении минимального размера оплаты труда и об индексации пенсий.

Также сегодня, 23 октября, было принято решение отменить и перенести следующую региональную неделю на 20-26 ноября.

До этого правительство России обязало экспортеров следить за продажей валютной выручки у «дочек».

Речь идет о дочерних предприятиях и компаниях, которые занимаются бизнесом за пределами России.

Ранее в проекте бюджета РФ резко упали расходы на социалку и экономику.