Россия предложила Монголии построить малую АЭС

Россия предложила Монголии построить на ее территории малую атомную электростанцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

По словам Абрамченко, Россия, обладая уникальными компетенциями в атомной энергетике, готова тесно сотрудничать с Монголией по строительству АЭС малой мощности.

«В сфере энергетики со стороны России [мы] заявили о возможности строительства на территории Монголии атомных станций малой мощности», — сказала Абрамченко.

Вице-премьер отметила большие перспективы этого проекта, учитывая, что атомная энергия признана низкоэмиссионной в рамках Парижского соглашения по климату. Это позволит Монголии развивать низкоуглеродную энергетику в соответствии с климатической повесткой.

На прошлой неделе в Казахстане рассказали, что планируют определиться с партнером по строительству первой в стране АЭС до конца этого года.

Ранее стала известна доля РФ на международном рынке экспорта АЭС.