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Стало известно, как россияне изменили свои привычки в накоплении денег

Россияне стали чаще вкладываться в депозиты, чем покупать недвижимость

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Depositphotos

Россияне изменили свои инвестиционные предпочтения в текущих экономических условиях. Самыми популярными вариантами вложения средств стали депозиты, покупка валюты и облигаций, сообщает газета «Известия» со ссылкой на онлайн-голосование портала IRN.RU.

По результатам опроса, 26% респондентов предпочли бы положить деньги на депозит, 20,7% купили бы валюту, 17,2% — облигации. Лишь 16,8% вложились бы в недвижимость, которая год назад занимала первое место в рейтинге предпочтений.

По словам эксперта Олега Репченко, депозиты и облигации сейчас выглядят более привлекательно, чем недвижимость, из-за высокой ключевой ставки ЦБ. Чем она выше, тем выше доходность этих инструментов и дороже ипотека.

«Доходность и депозитов, и облигаций зависит от уровня ключевой ставки: чем она выше, тем выше доходность. Поэтому в июле 2022 года, когда ключевая ставка упала до 8%, инвестиции в недвижимость выглядели более привлекательными, чем депозиты, а сейчас при ключевой ставке 13% все наоборот», — сказал Репченко.

Среди тех, кто выбрал недвижимость, 34% предпочли бы квартиру в Москве. Далее идут курортная (13,8%), зарубежная (11,7%) и коммерческая (10,3%) недвижимость.

На прошлой неделе правительство РФ предложило распространить налоговые вычеты на вложения граждан.

Ранее россиянам рассказали, что будет с ценами на квартиры до конца года.

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