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Сбер стал третьим в мире эквайером по количеству обработанных транзакций

Доля Сбербанка среди ведущих 150 мировых эквайеров составила 9%

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Depositphotos

Сбер подтвердил свои позиции в рейтинге крупнейших эквайеров мира по количеству обработанных транзакций. Согласно отчету The Nilson Report The 150 Largest Merchant Acquirers Worldwide, в 2022 году Сбер обработал 42,1 млрд транзакций, заняв 3-е место в мире по этому показателю. Доля банка среди ведущих 150 мировых эквайеров составила 9%.

За год Сберу удалось сократить разрыв с ближайшим конкурентом — FIS (Worldpay) — в 2 раза: с 6% до 3%.

При этом Сбер показал самые высокие темпы роста количества транзакций среди лидеров рейтинга: +11% против 4% у JPMorgan Chase и 8% у FIS (Worldpay).

«Сбер продолжает удерживать лидирующие позиции в мировом рейтинге эквайеров, причём не только по количеству обработанных транзакций, но и по внедрению передовых платежных решений. Сегодня Сбер один из крупнейших и самых технологичных эквайеров в мире», — заявил старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка Дмитрий Малых.

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