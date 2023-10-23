Провайдеры прогнозируют рост тарифов на связь на фоне инфляции

Тарифы на услуги фиксированной связи и домашний интернет в России могут вырасти на 10-15% в 2024 году. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрос агентства TelecomDaily.

Основной причиной повышения тарифов операторы называют рост издержек, прежде всего на закупку подорожавшего из-за санкций оборудования. Также отмечается увеличение операционных расходов, аренды, затрат на логистику.

По данным «ТМТ Консалтинг», во II квартале 2023 года средний ежемесячный доход операторов с абонента (ARPU) вырос до 377 рублей. Эксперты отмечают, что, несмотря на рост, тарифы на связь в России остаются одними из самых низких в мире считает глава Института исследований интернета Карен Казарян. Индексация тарифов неизбежна в условиях инфляции, говорит Казарян. Она позволит провайдерам компенсировать рост затрат на оборудование и развитие сетей.

В конце августа Минцифры планировало обязать операторов обосновывать повышение тарифов на связь.

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