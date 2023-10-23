Экономика Украины терпит крах из-за массовой миграции

Экономика Украины приближается к краху из-за военных действий и массового оттока населения. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на исследования Института демографии и социальных исследований НАН Украины.

По данным исследователей, за последние 20 месяцев страну покинули не меньше шести миллионов человек, еще около четырех миллионов остались на территориях, перешедших России.

Уровень безработицы на Украине в 2022 году достиг 21,1%, и страна вошла в десятку мировых лидеров по этому показателю. Для сравнения, в Польше безработица составляет менее пяти процентов. При этом 40% украинских беженцев находят работу в Польше за неделю.

На родине же у 40% украинцев поиск работы занимает около года, отмечает директор ИДиСИ Элла Либанова. 55% жалуются на отсутствие предложений по специальности. Средняя зарплата составляет 12,6 тыс. гривен (около $300). 81% опрошенных признались, что их доходы с начала 2022 года существенно упали.

По данным Центра Разумкова, большинство трудоустроенных заняты в торговле, сельском хозяйстве и образовании. Либанова предлагает переобучить украинцев с невостребованных специальностей на более полезные стране профессии. Однако пока к этому готовы лишь 8,9% респондентов.

Экономист Михаил Беляев полагает, что восстановление Украины займет не менее пяти лет. По его словам, страна уже никогда не будет самостоятельным государством, а превратится в придаток Запада. Другие эксперты также не видят перспектив у украинской экономики.

В начале октября министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал, что в России могут ввести ежегодную индексацию пособия по безработице.

Ранее в России отметили ухудшение обеспеченности компаний рабочей силой.