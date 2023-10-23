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Банки оказались против законопроекта о доступе силовиков к данным клиентов

РБК: банки выступили против законопроекта о доступе силовиков к данным клиентов

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Ассоциация банков России (АБР) не поддержала законопроект, который дает силовым структурам право получать прямой доступ к информационным системам банков и их базам с данными клиентов. Об этом пишет РБК, ссылаясь на письмо АБР, которое направлено в Минцифры и председателю комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну.

Как говорится в обращении ассоциации, соответствующий законопроект, который был внесен в Госдуму в августе текущего года, «порождает многочисленные правовые коллизии» и противоречит другим законам. Принятие этого документа может привести к нарушению конституционных прав россиян из-за предоставления спецслужбам неограниченного доступа к персональным данным, отмечается в письме.

«Банки должны будут предоставить доступ к персональным данным без согласия клиента и без решения суда», — сказано в обращении.

Согласно «антиотмывочному» законодательству, банки должны по запросу Росфинмониторинга предоставлять данные об операциях клиентов. Непонятно, как это возможно будет делать, если спецслужбы смогут самостоятельно изменять и удалять сведения о своих сотрудниках без уведомления кредитных организаций, указывает АБР.

Банкиры также заявили, что неограниченный и неконтролируемый доступ спецслужб может привести и к рискам для информационной безопасности, поскольку нарушится функционирование баз данных, а информацию могут передать третьим лицам. Также это может привести к технологическим рискам. Например, в случае некорректного изменения информации, необходимой для функционирования процессов, банки могут столкнуться с невозможностью исполнения своих обязательств перед клиентами.

До этого сообщалось, что в МВД России были разработаны поправки к закону «Об оперативно-разыскной деятельности», которые позволяют приравнять любую информацию, передаваемую через интернет, к необходимым для следственных действий данным.

Ранее россиянам разрешили отзывать согласие на биометрию.

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