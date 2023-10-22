Китай рассматривает возможность увеличения поставок газа по «Силе Сибири»

КНР рассматривает возможность увеличения поставок газа РФ по «Силе Сибири» сверх проектной мощности, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в интервью для программы »Москва. Кремль. Путин». Фрагмент интервью опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
По словам Миллера, после достижения объемов поставок по газопроводу в 38 млрд куб. м в 2025 году нельзя исключать, что объемы поставки по «Силе Сибири» будут еще больше увеличены.
Глава «Газпрома» также сообщил об отсутствии технологических проблем при переориентации потоковых схем поставок газа с запада на восток. Он отметил, что под существующую ресурсную базу создаются новые маршруты.
В компании отмечали, что после достижения на «Силе Сибири» проектной мощности в 38 млрд кубометров газа в год «Газпром» станет крупнейшим экспортером газа в Китай.
Как отмечал президент России Владимир Путин, строительство газопровода «Сила Сибири — 2», который идет через территорию Монголии в Китай, будет проходить в хорошем темпе.
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