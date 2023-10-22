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Китай рассматривает возможность увеличения поставок газа по «Силе Сибири»

Глава «Газпрома» Миллер не исключил уведичения поставок газа по «Силе Сибири»

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

КНР рассматривает возможность увеличения поставок газа РФ по «Силе Сибири» сверх проектной мощности, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в интервью для программы »Москва. Кремль. Путин». Фрагмент интервью опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

По словам Миллера, после достижения объемов поставок по газопроводу в 38 млрд куб. м в 2025 году нельзя исключать, что объемы поставки по «Силе Сибири» будут еще больше увеличены.

Глава «Газпрома» также сообщил об отсутствии технологических проблем при переориентации потоковых схем поставок газа с запада на восток. Он отметил, что под существующую ресурсную базу создаются новые маршруты.

В компании отмечали, что после достижения на «Силе Сибири» проектной мощности в 38 млрд кубометров газа в год «Газпром» станет крупнейшим экспортером газа в Китай.

Как отмечал президент России Владимир Путин, строительство газопровода «Сила Сибири — 2», который идет через территорию Монголии в Китай, будет проходить в хорошем темпе.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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