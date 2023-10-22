МИД сообщил о блокировке российских удобрений в портах стран Европы

Больше 96 тысяч тонн удобрений, которые предназначаются для нуждающихся стран, удерживаются в портах Латвии, Эстонии и Бельгии. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.

В МИД отметили, что в рамках действующего меморандума Россия — ООН Москва еще в прошлом году выступила с инициативой о благотворительной отправке 262 тысяч тонн минеральных удобрений, которые были заблокированы в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов, беднейшим странам. С тех пор груз был доставлен лишь в Малави и в Кению.

«Отправка трех других партий — в Нигерию (34 тыс. тонн), в Зимбабве (23 тыс. тонн) и на Шри-Ланку (55 тыс. тонн) — «пробуксовывает», несмотря на окончание всех подготовительных процедур», — сказано в сообщении.

14 октября председатели парламентов стран G20 заявили о необходимости возобновить зерновую сделку, перед этим выполнив условия России о беспрепятственном экспорте российских удобрений и продовольствия.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что колониальные привычки Запада в отношении африканских государств отразились на работе черноморской зерновой сделки.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.