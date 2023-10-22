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Россиянам объяснили, почему индексация пенсий идет по-разному

Юрист Виноградов назвал причины, по которым пенсии РФ индексируются по-разному

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Максим Блинов/РИА Новости

Размер пенсионных выплат и сумма индексации могут значительно отличаться в зависимости от возраста, профессии, географии и ряда других факторов. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

По его словам, важную роль играет географический фактор — жители районов Крайнего Севера получают одни из самых высоких пенсий из-за тяжелых условий труда. Дополнительные выплаты положены пенсионерам с иждивенцами, людям старше 80 лет, проработавшим более 30 лет в сельской местности, ветеранам, инвалидам и другим льготным категориям. По словам Виноградова, пенсия каждого человека — это совокупность разных факторов. Поэтому даже при одинаковом проценте индексации размер прибавки в деньгах будет у всех разный.

Число получателей накопительных пенсий в России резко возрастет в 2024 году - почти вдвое по сравнению с текущим годом. Так, по оценкам Минтруда, в начале 2024-го накопительную выплату получат 209,9 тыс. граждан против 107 тыс. в 2023-м. Средняя сумма накопительной пенсии в 2024 году достигнет 1,6 тыс. рублей. При этом расходы Пенсионного фонда на эти выплаты увеличатся до 4 млрд рублей, что, по мнению экспертов, не навредит исполнению фондом обязательств.

Ранее были названы сроки индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам.

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