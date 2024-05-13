США саботируют договор с Россией о правовой помощи

Соединенные Штаты саботируют договор с Россией о правовой помощи, хотя официально российско-американское сотрудничество не прерывалось. Об этом в интервью РИА Новости заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

«До настоящего времени с США формально действует договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Однако американская сторона пренебрегает своими международными обязательствами по договору, фактически саботируя его исполнение», — заявил он.

Он добавил, что с марта 2022 года Вашингтон практически не реагирует на направленные Россией запросы о правовой помощи.

До этого Краснов счел санкции Канады против Генпрокуратуры РФ примером правого нигилизма.

13 мая Игорь Краснов заявил, что нежелание властей Канады выдать России нациста, которого обвиняют в геноциде мирных граждан, Ярослава Гунько, говорит о том, что Оттава на высшем уровне обеляет зверства нацистов.

Ранее посол Канады оценила состояние отношений Оттавы и Москвы.