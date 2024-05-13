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Фильм «Сто лет тому вперед» сохранил лидерство в российском прокате

Картина «Сто лет тому вперед» возглавила прокат в России и СНГ

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Кинокомпания «Водород»

Российский фантастический фильм «Сто лет тому вперед» по повести Кира Булычева сохранил лидерство в российском прокате на минувшей неделе. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

С 9 по 12 мая картина собрала еще 235 миллионов рублей и довела общий бокс-офис почти до 1,2 миллиарда рублей.

Лучшей новинкой недели стала российская комедия «Как я встретил ее маму». Фильм занял третье место в списке лучших фильмов уикенда с 33 миллионами рублей. По сюжету картины кавказские родственники обрусевшего осетина решили помочь ему и привезти в аул невесту из Петербурга. В машине оказалась совсем не та невеста, но для собравшихся гостей свадьбу все равно решено было провести.

Накануне актер Юра Борисов, который сыграл поэта Александра Пушкина в фильме «Пророк», рассказал об этапах производства картины.

«Хотелось сделать кино про живого человека, который страдал, любил, мучился, просто жил и хотел быть счастливым. Перманентно творил, и имел все пороки, присущие молодому человеку, но при этом постоянно куда-то стремился к свету и Богу. Штырило его от происходящего, и хотелось найти способ нескучно рассказать об этом», — отметил Борисов.

Ранее муж Маши Распутиной рассказал о ее 60-летии.

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