В очередях к Крымскому мосту скопилось более 500 машин

Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту утром 13 мая ожидают более 500 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал, который пишет об обстановке на автомобильных подходах к мосту.

По состоянию на 10:00 в очереди со стороны Тамани находились 238 автомобилей, со стороны Керчи — 303 транспортных средства.

Как пишет канал, в очередях с обеих сторон автомобили стоят около часа.

Утром 13 мая мост через Керченский пролив перекрывали дважды. В первый раз это произошло в 4:56 мск, и движение было возобновлено почти через 2 часа — в 6:45 мск. После этого переправу снова закрыли в 7:12. Около 9 часов движение транспорта по мосту восстановили.

В ночь на 13 мая дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили четыре авиационные управляемые ракеты Storm Shadow и семь беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым. По данным министерства обороны, атакам со стороны Вооруженных сил Украины также подверглись Белгородская, Курская и Липецкая области.

Ранее стало известно, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.