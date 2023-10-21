ЕС и США по итогам саммита предупредили об угрозе коллапса экономики Украины

США и Европейский союз в своем заявлении по Украине предупредили о рисках коллапса украинской экономики. Это следует из заявления, которое было выпущено по итогам саммита США – ЕС. Украине посвящен самый большой раздел — полторы страницы из восьмистраничного документа, опубликованного по итогам трехчасовой встречи на высшем уровне. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на текст документа.

«Мы признаем срочную необходимость принять меры, чтобы гарантировать, что Россия не сможет устроить коллапс украинской экономики», — сказано в документе.

В нем также говорится о намерении Соединенных Штатов и ЕС интенсифицировать свои усилия, чтобы их помощь «отвечала всем потребностям» Киева. США и Евросоюз также собираются работать вместе, чтобы «защищать, ремонтировать и восстанавливать энергетический сектор Украины по стандартам Евросоюза».

Единственное упоминание о военных усилиях Украины, которое содержит заявление, сводится к тому, что у Киева есть «право защищать себя», а позиция Брюсселя и Вашингтона в отношении оказания военной помощи «остается непоколебимой».

Также Соединенные Штаты и ЕС призывают Российскую Федерацию «немедленно вывести все свои войска и военную технику с международно признанной территории Украины», а также «компенсировать Украине весь ущерб», обещают ужесточение санкций и продолжение поиска формально легальных путей передачи Киеву доходов от замороженных суверенных активов РФ.

До этого президент России Владимир Путин говорил, что украинская экономика не способна существовать без «подпитки» извне и при ее прекращении «ляжет» всего за неделю.

Ранее в ООН дали прогноз по экономической ситуации на Украине.