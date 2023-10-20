В ЕК заявили о намерении оценить решение Болгарии повысить тариф на транзит газа

Европейская комиссия (ЕК) в настоящее время анализирует решение болгарских властей увеличить тариф на транзит газа из России. Об этом в ходе брифинга с журналистами сообщил представитель организации Олоф Гилл, передает РИА Новости.

Присутствовавшие на мероприятии корреспонденты попросили чиновника рассказать, как Брюссель отреагировал на действия Софии. При этом представители СМИ подчеркнули, что ранее правительства Сербии и Венгрии негативно высказались о данной ситуации.

«Мы оцениваем это решение и обсуждаем его с болгарскими властями. Я могу добавить, что санкции ЕС против России разрабатываются, принимаются и пересматриваются на общеевропейском уровне», — указал Гилл.

Также он уточнил, что странам регионального содружества необходимо сохранять единство по вопросу оказания помощи Украине.

В начале октября правительство Болгарии ввело новый налог на транзит российского газа через свою территорию. Согласно вступившему в силу закону, София будет взимать плату в размере 20 лев (около $10,7) за мегаватт-час поставляемого топлива.

Позже министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил о готовности республики ответить на повышение платы за транзит газа из России. По его словам, Будапешт и Белград уже согласовали свои позиции по этому вопросу.

Ранее болгарский президент Румен Радев раскритиковал кабинет министров страны за решение о повышении тарифов на транспортировку топлива.