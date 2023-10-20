Курс доллара опустился ниже 96 рублей впервые с 25 сентября этого года. Это следует из данных торгов Московской биржи.

По данным на 11:14 мск, курс доллара снижался на 1,3% и торговался на уровне 95,79 руб.

20 октября сообщалось, что курс евро впервые за три недели упал ниже 102 рублей. По данным на 10:27 мск, за евро давали 101 рубль 75 копеек. По данным на 11:09 мск, евро продавался за 101 рубль 69 копеек.

Как считает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков, в ближайшие месяцы возможно укрепление рубля, так как российская экономика сильнее, чем европейская, как по показателям экономического роста, так и по инфляции. По его прогнозу, доллар может составить 80 рублей.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.