В АТОР зафиксировали высокий спрос на туры на праздники

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили высокий спрос россиян на туристические поездки в период ноябрьских и новогодних праздников он увеличился на 30%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы АТОР Майи Ломидзе.

Ломидзе пояснила, что осенью 2022 года из-за объявленной в России частичной мобилизации многие отказались от поездок. В 2023 году ситуация иная — несмотря на курс валют и нестабильность, люди активно планируют путешествия на preдстоящие праздники.

По ее словам, россияне интересуются в том числе и зарубежными направлениями. Самыми востребованными остаются Турция, ОАЭ, Египет и Таиланд. Цены на туры за рубеж в первую очередь зависят от курса валют. В АТОР так же отметили, что цены на отдых в России в 2023 году выросли на 15%. Эксперты прогнозируют дальнейший рост стоимости путешествий по стране в предстоящем году.

Несколько дней назад стало известно, что правительство решило не возвращать туристический кешбэк в 2024 году.

Ранее в АТОР назвали популярные среди россиян «зимние» места для отдыха.