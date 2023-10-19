Россия нарастила покупки госбумаг США в августе

Россия увеличила объем инвестиций в государственные облигации США в августе текущего года до $31 млн по сравнению с $29 млн в июле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные министерства финансов США.

По информации американского ведомства, в июле объем российских вложений в американские госбумаги составлял $29 млн. В июне этот показатель был на уровне $33 млн, в мае — $36 млн, в апреле — $35 млн. В марте инвестиции РФ в госдолг США достигали $77 млн.

Из опубликованных данных следует, что в августе основная часть российских вложений в американские ценные бумаги пришлась на долгосрочные облигации — $26 млн. Еще $5 млн было инвестировано в краткосрочные облигации.

Напомним, Россия начала активно сокращать вложения в государственный долг США весной 2018 года. Тогда в апреле объем инвестиций упал с $96 млрд до $48,7 млрд , а в мае снизился до $14,9 млрд.

Крупнейшим держателем американских гособлигаций остается Япония с портфелем около $1,1 трлн. На втором месте находится Китай с $805,4 млрд вложений. Третье место занимает Великобритания с объемом инвестиций $698,1 млрд.

В начале октября МВФ сообщил о том, что ожидает роста госдолга РФ выше комфортного уровня.

Ранее ФРС обвалила рынок госдолга США в погоне за инфляцией.