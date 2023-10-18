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Пакистан открыл прямой импорт российской нефти для компаний

Пакистан разрешил местным компаниям напрямую импортировать российскую нефть

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Faisal Mahmood/Reuters

Правительство Пакистана разрешило местным компаниям заключать прямые коммерческие контракты с российскими экспортерами нефти. Об этом сообщает газета The Express Tribune.

По данным издания, решение связано с затянувшимся процессом реализации плана по заключению долгосрочного межправительственного соглашения двух стран об импорте нефти и создании специальной компании для ее приобретения. Источники газеты заявили, что из-за высоких рисков импорта через эту компанию было решено отложить ее создание. Теперь пакистанские импортеры смогут напрямую заключать контракты с российскими поставщиками.

В апреле Пакистан заказал 100 тыс. тонн российской нефти Urals в качестве пробной партии. В июне ее доставили двумя танкерами. Фрахт оплатила Россия. Исламабад посчитал сделку коммерчески жизнеспособной.

В начале сентября стало известно, что дорогая нефть стала угрозой для развивающихся экономик.

Ранее в Пакистане заявили о желании нарастить экспорт нефти из России

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