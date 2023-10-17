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«Яндекс.Такси» заинтересовалась ФАС

ФАС внесла на обсуждение вопрос о блокировке пользователей сервиса «Яндекс.Такси»

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Алексей Майшев/РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) внесла на обсуждение экспертного совета при ведомстве вопрос о блокировке пользователей — как водителей, так и пассажиров — сервиса «Яндекс.Такси», сообщает газета «Ведомости».

ФАС пришла к выводу, что «Яндекс.Такси» необходимо изменить условия предоставления услуг. В частности, сервис должен прописать в соглашении, в каких конкретно случаях пассажиру могут отключить доступ к сервису.

Присутствовавший на заседании экспертного совета представитель «Яндекс.Такси» заявил, что на нововведения компании потребуется около полугода.

До этого власти Нидерландов начали расследование в отношении сервиса для заказа такси российской компании «Яндекс» Yango из-за опасений относительно сбора данных клиентов в Европе.

Ранее сообщалось, что цены на такси выросли на 44% в ряде регионов.

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