Россияне стали больше интересоваться студиями

С января по сентябрь 2023 года спрос на студии в новостройках России вырос на 25%. По данным исследования сервисов «Яндекс Недвижимость» и «Пульс продаж новостроек» (есть у «Газеты.Ru»), таким образом увеличилось число просмотров объявлений о продаже этого типа жилья.

Просмотры объявлений о продаже однокомнатного жилья за январь – сентябрь тоже выросли, но не так существенно — на 4%. А вот «двушки» и «трешки» стали собирать меньше просмотров — спрос снизился на 9 и 21% соответственно.

«В связи с активной динамикой курса валют в этом году особенно популярен сегмент инвестиционно привлекательного жилья, к которому как раз относятся студии. Отчасти потому, что этот сегмент обычно самый востребованный у арендаторов — такие квартиры в Москве в третьем квартале сдавались в среднем за 10 дней — на 47% быстрее, чем квартиры с двумя и более комнатами», — отметил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

В сентябре цены на студии в России вернулись к уровню начала года, тогда как цена на все продаваемое жилье в новостройках увеличилась на 3% с января, следует из данных компаний. ЖК бизнес-класса подорожал больше всего — на 5%. «Комфорт» и «элит» в сентябре остались на уровне начала года, «эконом» прибавил в цене незначительно — в рамках 1%.

По данным «Пульса Продаж Новостроек», в самом активном регионе — Москве — (без учета Новой) процент студий в общем объеме продаж вырос с 16−18% в 2022 году до 23% в третьем квартале 2023 года. При этом совокупная доля студий и однокомнатных квартир достигла 56% за аналогичный период.

Исследование было проведено в октябре 2023 года.

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