В Минфине рассказали об увеличении стоимости барреля нефти Urals

Средняя цена российской нефти марки Urals за период с 15 сентября по 14 октября выросла до 83,35 доллара за баррель. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

По данным министерства, стоимость барреля Urals увеличилась на 8,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Тогда средняя цена составляла $77,03.

При этом цена североморской нефти марки North Sea Dated за последний мониторинговый период достигла 93,43 доллара за баррель. Следовательно, дисконт на российскую нефть сократился до $10,08 с $11,58 месяцем ранее.

Рост цен на нефть связан с ожиданием дефицита предложения на мировом рынке на фоне сокращения добычи странами ОПЕК+. Кроме того, на рынок оказывают влияние опасения рецессии в Европе и США, а также риски геополитической нестабильности.

В то же время вице-премьер Александр Новак спрогнозировал, что к 2050 году мир пройдет пик потребления нефти и газа. Их доля в энергобалансе снизится до 60% с нынешних 85%. Однако Россия сохранит лидерство на энергетическом рынке.

Ранее Счетная палата увидела риски завышения прогноза цены нефти в бюджете.