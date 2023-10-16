Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минфине рассказали об увеличении стоимости барреля нефти Urals

Минфин РФ: средняя стоимость барреля Urals за месяц выросла на 8,2% — до $83,35

close
100%
Максим Богодвид/РИА Новости

Средняя цена российской нефти марки Urals за период с 15 сентября по 14 октября выросла до 83,35 доллара за баррель. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

По данным министерства, стоимость барреля Urals увеличилась на 8,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Тогда средняя цена составляла $77,03.

При этом цена североморской нефти марки North Sea Dated за последний мониторинговый период достигла 93,43 доллара за баррель. Следовательно, дисконт на российскую нефть сократился до $10,08 с $11,58 месяцем ранее.

Рост цен на нефть связан с ожиданием дефицита предложения на мировом рынке на фоне сокращения добычи странами ОПЕК+. Кроме того, на рынок оказывают влияние опасения рецессии в Европе и США, а также риски геополитической нестабильности.

В то же время вице-премьер Александр Новак спрогнозировал, что к 2050 году мир пройдет пик потребления нефти и газа. Их доля в энергобалансе снизится до 60% с нынешних 85%. Однако Россия сохранит лидерство на энергетическом рынке.

Ранее Счетная палата увидела риски завышения прогноза цены нефти в бюджете.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий