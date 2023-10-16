Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ сообщили о работе по созданию платежной системы БРИКС

В МИД РФ сообщили о работе по созданию единой платежной системы для БРИКС

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Посол по особым поручениям Министерства России в БРИКС Павел Князев заявил, что ведется работа по созданию единой платежной системы для объединения, но она будет непубличной. Об этом сообщает ТАСС.

«Это очень серьезный и многоплановый вопрос, и обсуждение данной темы идет по линии министерств финансов и центральных банков. Тема, естественно, непростая», — сказал Князев.

По его словам, эта сложная работа, которая «не терпит суеты и публичности». Он также отметил, что на данном этапе идет работа на уровне министерств финансов и центральных банков стран, входящих в БРИКС.

Ранее первый заместитель председателя Центробанка РФ Ольга Скоробогатова заявила, что Банк России готов участвовать в проектах БРИКС по единой платежной инфраструктуре. По ее словам, далеко не все регуляторы готовы объединиться «по каким-то ключевым платформам». Хотя взаимодействие нескольких ключевых стран могло бы создать совершенно другую международную инфраструктуру.

24 августа в тексте итоговой декларации 15-го саммита БРИКС, который завершился в ЮАР, говорилось, что лидеры объединения выступили за использование национальных валют в международной торговле и финансовых операциях между странами объединения.

Ранее в США увидели перспективу роста влияния БРИКС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий