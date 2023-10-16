В МИД РФ сообщили о работе по созданию платежной системы БРИКС

Посол по особым поручениям Министерства России в БРИКС Павел Князев заявил, что ведется работа по созданию единой платежной системы для объединения, но она будет непубличной. Об этом сообщает ТАСС.

«Это очень серьезный и многоплановый вопрос, и обсуждение данной темы идет по линии министерств финансов и центральных банков. Тема, естественно, непростая», — сказал Князев.

По его словам, эта сложная работа, которая «не терпит суеты и публичности». Он также отметил, что на данном этапе идет работа на уровне министерств финансов и центральных банков стран, входящих в БРИКС.

Ранее первый заместитель председателя Центробанка РФ Ольга Скоробогатова заявила, что Банк России готов участвовать в проектах БРИКС по единой платежной инфраструктуре. По ее словам, далеко не все регуляторы готовы объединиться «по каким-то ключевым платформам». Хотя взаимодействие нескольких ключевых стран могло бы создать совершенно другую международную инфраструктуру.

24 августа в тексте итоговой декларации 15-го саммита БРИКС, который завершился в ЮАР, говорилось, что лидеры объединения выступили за использование национальных валют в международной торговле и финансовых операциях между странами объединения.

Ранее в США увидели перспективу роста влияния БРИКС.