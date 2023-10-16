Минфин разрабатывает обновление соглашений по двойному налогообложению

Министерство финансов России начинает переговоры с дружественными странами по поводу заключения или обновления соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) со стандартным предложением — ставками налога на выплаты дивидендов, процентов и роялти за рубеж в размере 10%. Об этом сообщают «Ведомости».

Как сообщил статс-секретарь Минфина, заместитель министра Алексей Сазанов, это универсальная компромиссная формула, которую ведомство предлагает партнерам. Главный принцип переговоров состоит в том, чтобы бизнес не использовал иностранные юрисдикции ради пониженных налоговых ставок, а условия соглашений соответствовали задачам повышения инвестиций и не вели к сокращению налоговой базы. Пока единственной страной, с которой переговоры удалось завершить, стал Оман.

Соглашение с ним включает ставку 15% на доходы в виде дивидендов, пониженную до 10%, если компания владеет не менее 20% капитала. Активные переговоры также ведутся с ОАЭ, но пока стороны не пришли к консенсусу. Ранее ожидалось заключение СИДН с Малайзией, однако новостей на этот счет не поступало. Переговоры с Турцией приостановлены. С 38 государствами, поддержавшими санкции, действие СИДН заморожено в соответствии с указом президента.

В середине августа в Минфине РФ обозначили Великобритании условие для восстановления налоговых соглашений.

Ранее РФ и Оман подписали соглашение по налогам.