Банк России прокомментировал информацию о выпуске десятитысячной купюры

Зампред Банка России Сергей Белов заявил, что изменений банкнотного ряда в РФ в настоящий момент в повестке нет, выпуска купюры в 10 тыс. рублей не предполагается. Об этом сообщает РИА Новости.

«На сегодняшний момент этот вопрос точно не стоит в повестке. При анализе банкнотного ряда мы смотрим на экономическую ситуацию в стране, на различные показатели», — добавил Белов.

Как уточнил зампред российского регулятора, в «Основных направлениях развития наличного денежного обращения до 2025 года» планов на выпуск десятитысячной купюры точно нет

Помимо того, Белов заверил, что у ЦБ нет планов на изменения в монетном ряду.

До этого Центробанк показал новую банкноту номиналом 1 тыс. рублей. Новые банкноты с Нижним Новгородом и Екатеринбургом. Эти банкноты выпуска 2023 года являются законным средством наличного платежа.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.