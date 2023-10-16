Японская фирма Fujitsu покидает российский рынок

Японская фирма — разработчик электроники Fujitsu приняла решение ликвидировать российское подразделение, сообщает телеканал РБК.

Известно, что Fujitsu приостановила поставки своей продукции и услуг после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года, однако до сих пор компания не объявляла об уходе с российского рынка.

Теперь местное юрлицо ООО «Фуджитсу Технолоджи Солюшнз» пройдет процедуру ликвидации к августу 2024 года. В России Fujitsu занималась реализацией информационных и коммуникационных технологий, а также ноутбуков, персональных компьютеров и комплектующих.

«В ноутбуках они давно отошли на второй план из-за высокой стоимости производства в Европе (это был основной модельный ряд, поставляемый в Россию) относительно конкурентов, которые делали устройства на китайских производствах. В мониторах из-за высокой конкуренции и большей востребованности по аналогам они также практически скатились до незначительной доли», — прокомментировал коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов.

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