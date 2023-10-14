Мошенники придумали новый прием для кражи денег у россиян

Российские финансовые мошенники начали использовать музыку из рекламных роликов банков для имитации работы «контакт-центров». Об этом пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на аналитиков банка ВТБ, обнаруживших новый прием злоумышленников.

Аферист «кидает дозвон» потенциальной жертве. Когда та перезванивает, слышит знакомую композицию.

«От этого у жертвы появляется чувство уверенности в том, что она действительно звонит в банк. После – в беседу вступает псевдосотрудник кол-центра, которые всяческими неприятными методами пытается получить коды из sms, логины, пароли», — объяснила Baza схему мошенников.

Если жертва сообщит аферистам эти данные, с ее счета могут быть списаны деньги.

13 октября Центробанк РФ сообщил, что мошенники стали использовать новую схему — теперь они обещают жертвам вернуть деньги наличными в приемной Банка России в Москве. Перед этим аферисты угрожают жертвам списанием денег со банковского счета и призывают перевести их на «безопасный» счет в Центробанке. При этом жертвам заявляют, что за разглашение информации о звонке их якобы ждет уголовная ответственность. Окончательно их убеждает подтверждение записи на личный прием в Банк России с номера 300 — короткого номера Банка России, после чего преступники входят в доверие к собеседникам и заставляют их перевести им деньги.

По данным ЦБ, объем операций, совершенных без согласия россиян, в апреле-июне 2023 года достиг 3,62 млрд рублей против 4,5 млрд в январе-марте. Число успешных попыток увести у россиян деньги выросло. Во втором квартале мошенники атаковали банковские счета россиян 279 706 раз против 252 111 в первом. 46,5% атак во втором квартале совершалось с использованием методов социальной инженерии (обмана пользователя с целью узнать у него данные банковской карты — «Газета.Ru»). Число подобных атак выросло на 31,51% до 18 443. Также выросло число атак с компрометацией аутентификационных или учетных данных пользователей.

Ранее мошенники разработали новую схему с SIM-картами.