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Россиянам сообщили о новых схемах мошенничества

IT-эксперт Липов предупредил россиян о новом мошенничестве с онлайн-магазинами

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Depositphotos

Директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов в интервью «Ленте.ру» назвал новые схемы мошенничества в России. Среди них: махинации с криптовалютами, подписками и онлайн-ретейлерами.

«Мошенники могут предложить вам инвестировать в криптовалюты, обещая высокие доходы», — рассказал он.

По словам Липова, злоумышленники могут направить ссылку, на которую надо нажать и якобы получить криптовалюту бесплатно, однако сама ссылка окажется вредоносной и украдет личные данные абонента.

IT-эксперт добавил, что мошенники в силах без согласия гражданина подписывать его на платные услуги при посещении некоторых сайтов или скачивании приложений.

«Мошенники могут создать фальшивые онлайн-магазины, которые выглядят очень реалистично», — подчеркнул директор.

Чтобы не стать жертвой мошенников, он посоветовал быть внимательнее, тщательно проверять информацию в интернете и реквизиты, а также не поддаваться на слишком низкие ценники

Накануне в ЦБ рассказали о новой схеме мошенничества. Центробанк сообщил, что мошенники стали использовать новую схему — теперь они обещают жертвам вернуть деньги наличными в приемной Банка России.

Ранее мошенники разработали новую схему с SIM-картами.

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