Россиянам рассказали, стоит ли сейчас покупать валюты стран ближнего зарубежья

Сейчас не лучший момент для покупки валют стран ближнего зарубежья — казахстанского тенге, армянского драма и так далее. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«С учетом того, что курс рубля совсем недавно падал на минимумы весны 2022 года, девальвация нацвалюты происходила ко всем мировым валютам. При этом сейчас введены нормативы продажи экспортной выручки. Это значит, что предложение валют на рынке возрастет, и рубль получает важный фактор к укреплению. Скорее всего, теперь рубль начнет отыгрывать потери ко всем валютам, включая нацвалюты стран ближнего зарубежья – тенге, драм и так далее. То есть момент для покупки инвалют видится не подходящим: может быть достаточно сильная коррекция в этом году, вплоть до 10%», — прокомментировал экономист.

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ, который вводит обязательную продажу валютной выручки для части российских экспортеров. Указ затрагивает 43 группы российских экспортеров, которые относятся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, лесной и химической промышленности, зерновому производству. Их названия пока не озвучивались. По решению правительства РФ, экспортеры должны будут зачислять от 80% валютной выручки на счета в России и продавать на внутреннем рынке 90% от этого объема.

Такое решение должно сдержать рост курса доллара, который с прошлой недели несколько раз обновлял психологическую отметку в 100 рублей. Что теперь будет с курсом рубля — в материале «Газеты.Ru».

Курс рубля на торгах Мосбиржи в пятницу поначалу дешевел: доллар приблизился к вершине четверга в 98 рублей. Вскоре российская валюта стала быстро возвращать утраченные позиции. Курс доллара падал до 96,9425 рубля, а евро — 102,1875 рубля. На закрытии торгов «американец» стоил 97,24 рубля, а «европеец» — 102,1725 рубля. Один рубль сейчас эквивалентен 4,89 тенге и 4,13 драма.

Ранее финансист Бабин заявил, что решение Путина оказывает поддержку курсу рубля.