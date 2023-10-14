В Швеции указали на опасность для страны из-за отказа от наличных

Бывший президент Интерпола Бьерн Эрикссон заявил The Telegraph, что отказ Швеции от наличных денег может нести угрозу национальной безопасности страны.

По его словам, в случае масштабной кибератаки на страну цифровые платежи могут оказаться под угрозой. Также отказ от банкнот может усилить угрозу образования преступных ячеек нового плана, считает эксперт.

«Люди начали сознавать, что [президенту РФ] Владимиру Путину ничего не стоит взять и все отключить», — пояснил бывший президент Интерпола.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на заместителя председателя Банка Англии Джона Канлиффа писало, что в Британии собираются отказаться от наличных денег, так как они постепенно исчезают из экономики страны.

По его словам, сейчас в Англии набирают популярность кредитные и дебетовые карты.

Ранее в Швеции разрешили сжечь Коран.