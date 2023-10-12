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Глава ЦБ назвала цели обязательной продажи валютной выручки

Набиуллина назвала целью обязательной продажи валюты рост ликвидности

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Банк России/YouTube

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что введенная указом президента обязательная продажа валютной выручки для ряда экспортеров повысит оперативность реализации валюты на рынке и ликвидность. Об этом сообщает «Интерфакс».

По ее словам, эти меры носят временный и адресный характер. В самое ближайшее время объемы продаж определит правительство. Для большинства компаний с небольшой долей валютной выручки сохранятся прежние подходы, отметила Набиуллина.

Глава ЦБ подчеркнула, что никаких противоречий по этому вопросу между регулятором и президентом нет. Подписанный Владимиром Путиным указ вводит на полгода обязательную продажу валюты для 43 групп экспортеров.

Эксперты считают, что мера осложнит работу экспортеров, но позволит стабилизировать курс рубля и не допустить его закрепления выше 100 рублей за доллар. При этом сохраняются риски, что компании смогут впоследствии выкупить проданную валюту обратно.

В начале недели аналитики назвали «экономически обоснованный» курс рубля.

Ранее в России исключили укрепление курса рубля до 60 рублей за доллар.

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