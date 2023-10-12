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В Китае начали бороться с бегством капитала

Регулятор КНР запретил открывать новые счета для торговли акциями за рубежом

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Eloisa Lopez/Reuters

КНР запретила брокерам привлекать новых клиентов из материкового Китая для торговли ценными бумагами через Гонконг. Об этом сообщает агентство Reuters.

Китай впервые издал уведомление, запрещающее внутренним брокерским компаниям и их зарубежным подразделениям привлекать новых клиентов из материкового Китая для офшорных торговых операций, пишет издание со ссылкой на официальный документ Комиссии по регулированию ценных бумаг КНР.

Согласно уведомлению Комиссии по регулированию ценных бумаг КНР (CSRC), брокерам также запрещено предлагать услуги по торговле ценными бумагами из офшорных счетов, таких как в Гонконге, новым инвесторам из материкового Китая.

Данный запрет распространяется на трансграничное брокерское обслуживание, кредитование ценных бумаг, продажу фондов и консультирование по инвестициям. По данным источников Reuters, регуляторным органам Китая было поручено незамедлительно пресечь соответствующую деятельность брокерских компаний. Эксперты связывают новые ограничения с желанием властей КНР сдержать отток капитала на фоне ослабления юаня.

В конце сентября ЦБ повторно раскритиковал идею сегментации валютного рынка по китайскому образцу.

Ранее китайским экономистам запретили говорить о проблемах.

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