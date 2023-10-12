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МСП привлекут к решению задач по импортозамещению

Рюмин: малый и средний бизнес вносят большой вклад в импортозамещение

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Пресс-служба «Россети»

Малый и средний бизнес производят востребованную и конкурентноспособную продукцию, внося большой вклад в импортозамещение, заявил генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин во время подписания соглашения с «Опорой России».

Документ предусматривает совместные действия по формированию благоприятных условий для привлечения малых и средних предприятий (МСП) к разработке и производству продукции и услуг в интересах группы «Россети», а также для решения задачи импортозамещения.

«Малый и средний бизнес вносят большой вклад в импортозамещение, производя востребованную и конкурентоспособную продукцию. Понимаем также значительную роль МСП в развитии регионов присутствия, обеспечении занятости населения. За последние пять лет закупки Группы «Россети» у этого сегмента превысили 1,2 трлн рублей. Укрепление сотрудничества с организацией «Опора России», объединяющей более 400 тыс. предпринимателей, позволит дополнительно увеличить объемы работы с данной категорией поставщиков товаров и услуг», – отметил Андрей Рюмин.

Особое внимание уделено созданию инновационных технологий, энергоэффективных, энергосберегающих и экологически чистых решений. Кроме того, стороны договорились об обмене опытом и координации деятельности в области устойчивого развития, взаимодействии по вопросам, связанным с разработкой и актуализацией нормативных документов.

«Одним из приоритетов нашего взаимодействия станет обеспечение бесперебойного технологического подключение МСП к электросетям. В рамках реализации соглашения мы планируем охватить широкий круг возможностей — от информационного взаимодействия и совместного участия в анализе законодательства, регулирующего электроэнергетику, до совместного участия в развитии инновационных производственных и энергетических технологий», — отметил президент «Опоры России» Александр Калинин.

Напомним, с 11 по 13 октября в Москве проходит Российская энергетическая неделя, в рамках которой представители федеральных органов власти, руководители крупнейших компаний энергетической отрасли и отраслевые организации обсуждают актуальные вопросы развития топливно-энергетического комплекса.

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