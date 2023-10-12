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В России сократят финансирование строительства ледоколов

«Ъ»: в России сократят финансирование строительства ледоколов на 10 млрд рублей

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В России могут сократить финансирование строительства новых атомных ледоколов почти на 10 млрд рублей за три года. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на проект бюджета на 2024-2026 годы.

Как сообщается, сокращение финансирования связано с резким ростом стоимости проектов. По информации издания, серийные ледоколы могут подорожать в два раза. В частности, средства, которые были выделены на строительство головного сверхмощного ледокола «Лидер» (120 МВт), уменьшатся на 5,24 млрд руб., на строящиеся третий и четвертый серийные ледоколы типа «Арктика» (60 МВт) — на 0,56 млрд руб., на пятый ЛК-60 — на 2,36 млрд руб., на шестой — на 1,36 млрд руб., говорится в публикации.

До этого стало известно, что строительство российского ледокола Icebreaker-7 перенесено на четыре года из-за санкций.

В ноябре 2022 года президент РФ Владимир Путин потребовал строго соблюсти сроки по созданию и вводу в строй атомных ледоколов.

В том же месяце заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что при строительстве и сдаче в эксплуатацию ледоколов возникают сложности, в том числе из-за несвоевременных поставок.

Ранее в «Атомфлоте» рассказали о секретном материале обшивки российских ледоколов.

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