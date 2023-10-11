Путин не исключил регулирования рынка нефти после 2023 года

Путин не исключил, что после 2023 года может потребоваться дальнейшее совместное регулирование нефтяного рынка в рамках ОПЕК+. Об этом сообщает https://ria.ru/https://ria.ru/.

Президент России Владимир Путин заявил, что страны ОПЕК+ при расхождении позиций всегда стремятся найти консенсус. Об этом он сказал в ходе выступления на Российской энергетической неделе.

По словам Путина, большую роль в поиске компромисса играют активные и профессиональные действия наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

«У нас все решения принимаются консенсусом, даже если где-то есть расхождения в позициях - мы всегда ищем консенсус. И в этом смысле большую роль играет наследный принц Саудовской Аравии, он очень активно и профессионально работает», — подчеркнул президент.

Путин отметил высокий уровень доверия между Россией и Саудовской Аравией в рамках ОПЕК+. По его словам, партнеры не стремятся обмануть или надуть друг друга.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.