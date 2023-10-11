Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин не исключил регулирования рынка нефти после 2023 года

Путин не исключил продления сделки ОПЕК+ по нефти после 2023 года

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Путин не исключил, что после 2023 года может потребоваться дальнейшее совместное регулирование нефтяного рынка в рамках ОПЕК+. Об этом сообщает https://ria.ru/https://ria.ru/.

Президент России Владимир Путин заявил, что страны ОПЕК+ при расхождении позиций всегда стремятся найти консенсус. Об этом он сказал в ходе выступления на Российской энергетической неделе.

По словам Путина, большую роль в поиске компромисса играют активные и профессиональные действия наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

«У нас все решения принимаются консенсусом, даже если где-то есть расхождения в позициях - мы всегда ищем консенсус. И в этом смысле большую роль играет наследный принц Саудовской Аравии, он очень активно и профессионально работает», — подчеркнул президент.

Путин отметил высокий уровень доверия между Россией и Саудовской Аравией в рамках ОПЕК+. По его словам, партнеры не стремятся обмануть или надуть друг друга.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий