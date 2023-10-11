В Финляндии назвали возможную причину повреждения газопровода Balticconnector

Финский эксперт, директор Сети уязвимостей и устойчивости Центра передового опыта по гибридным вопросам Юкка Саволайнен допустил, что финско-эстонский газопровод Balticconnector мог получить повреждение якорем судна, пережидавшего шторм, передает «Интерфакс».

«Если труба сдвинулась, и налицо половина повреждений, то считаю, что это, скорее, череда событий, когда на якоре стояло довольно крупное судно, а штормовой ветер толкал его вперед, потому якорь начал отставать», — пояснил он.

По мнению эксперта, якорь мог сдвинуть с места бетонный корпус газопровода, поскольку труба в нем была повреждена.

Саволайнен отметил, что Финляндия как страна НАТО, должна получить спутниковые данные о том, какое судно находилось в тот момент в зоне инцидента.

До этого независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявлял, что страны Европейского союза не сильно пострадают из-за утечки газа на финско-эстонском трубопроводе Balticconnector.

Ранее в Финляндии нашли место утечки газа на трубопроводе Balticconnector.