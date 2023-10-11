Путин назвал приоритет властей России в энергетике

Рекорд энергопотребления в России, установленный в прошлом году, может быть обновлен в 2023 году. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели, передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что правительство страны должно действовать превентивно, понимая, когда наступят кризисы на внутреннем топливном рынке, а компаниям необходимо отдавать ему приоритет.

Кроме того, Путин назвал еще одно ключевое условие для уверенного долгосрочного развития энергетического рынка России — стабильность и доступность цен на электроэнергию, сырье, топливо.

7 октября сообщалось, что президент России дал старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан.

Церемония прошла совместно с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.