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Политолог объяснил, грозит ли рекордный рост госдолга США дефолтом

Политолог Ярошенко: увеличение госдолга США на $500 млрд не приведет к дефолту

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Reuters

В увеличении госдолга США на $500 млрд нет ничего сверхъестественного, убежден политолог Алексей Ярошенко. Хотя это и говорит о негативных тенденциях в макроэкономике страны, дефолтом такая ситуация не грозит, объяснил он в беседе с телеканалом «360».

В январе президент США Джо Байден подписал закон, по которому до 2025 года у Штатов нет потолка госдолга, напомнил политолог. Именно по этой причине рост госдолга к дефолту не приведет.

«Поэтому в краткосрочной перспективе ничего сверхъестественного не произойдет с экономикой Америки», — убежден политолог.

При этом сложившаяся ситуация говорит о том, что на протяжении последних почти ста лет правительство страны не зарабатывает, а увеличивает госдолг, в результате чего он достиг уровня 130% к ВВП. По этой причине, по мнению Ярошенко, в стране будет сохраняться дефицит бюджета.

В таких условиях властям США следует либо идти на сокращение расходов, либо увеличивать денежную массу, хотя такой сценарий и грозит инфляцией.

Напомним, по данным американского казначейства, госдолг США достиг $33,04 трлн, впервые в истории страны превысив отметку в $33 трлн.

Попытки ФРС сбить инфляцию привели к обвалу рынка госдолга США и рекордному росту бюджетного дефицита. Сообщалось, что в августе дефицит бюджета подскочил на 29%, до $219 млрд, при росте расходов на 19,2%, до $523 млрд.

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