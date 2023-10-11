В Сбере сравнили цены на электроэнергию в России и Европе

Цены на электроэнергию в России для промышленного сектора и населения в 4 раза ниже европейских. Российская промышленность и население платят за электроэнергию по ценам ниже европейских в 4–4,5 раза, заявил на бизнес-завтраке Сбера «Энергия нового дня: сберечь настоящее, создать будущее» заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов.

«В России низкие цены на электроэнергию. Если брать российскую цену и ту, которую платит британская промышленность, не знаю, осталась ли там какая-то промышленность с такими ценами – это другой вопрос, но цена фактически в 10 раз ниже в России по отношению к Туманному Альбиону. У коллег из ЕС цены тоже фактически в 4 раза выше за киловатт для промышленных потребителей. И для населения – тоже почти в 4 -4,5 раза отличаются», — отметил Попов.

По его словам, такая ситуация создает серьезный зазор для российского экспорта и для того, чтобы российская продукция была конкурентноспособной.

«Но и в США, которые достаточно много вложили в свою энергию и независимость, и, соответственно являются профицитными по производству нефти и газа на текущий момент, экспортерами, все равно цены на электроэнергию в 2 с лишним раза выше, чем в России, что, собственно, тоже делает нашу экономику более конкурентноспособной», — добавил Попов.

Напомним, с 11 по 13 октября в Москве проходит Российская энергетическая неделя, в рамках которой представители федеральных органов власти, руководители крупнейших компаний энергетической отрасли и отраслевые организации обсуждают актуальные вопросы развития топливно-энергетического комплекса.