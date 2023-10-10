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Экономист назвал предел укрепления курса доллара

Экономист Беляев предположил, что курс доллара укрепится максимум до 110 рублей

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Shutterstock

Курс доллара продолжит укрепляться к рублю, но у американской валюты есть предел. 110 рублей за один доллар — это максимум на ближайшие два-три месяца. Такой прогноз «Ленте.ру» дал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его словам, курс определяет соотношение общего состояния экономик России и США.

«Поскольку у нас экономика находится на паузе, и все ее положительные характеристики обусловлены лишь тем, что работает на полную мощность военно-промышленный комплекс, а предпринимательский корпус находится на паузе, мы видим последовательное снижение рубля по отношению к доллару в течение четырех-пяти месяцев», — пояснил Беляев.

Если Россия не будет серьезно заниматься экономикой, а власти продолжат принимать меры в области регулирования краткосрочного и поверхностного курса, курс рубля будет последовательно снижаться к доллару, уверен экономист. В список таких мер входят повышение ключевой ставки и запрещение вывоза валюты за границу, перечислил Беляев.

До этого инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин спрогнозировал курс доллара в диапазоне 97-102 рубля на эту неделю.

Курс рубля последовательно снижается с прошлой недели. На закрытии торгов Мосбиржи в пятницу курс доллара составил 100,405, евро — 105,7725 рубля. Накануне «американец» поднимался до 102,1 рубля, европеец — до 108,03 рубля. К закрытию торгов курсы доллара и евро снизились на 3,5 рубля и 38 копеек соответственно. Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов заявил, что текущее ослабление курса рубля является «неадекватным».

Ранее финансист Бабин объяснил, почему курс доллара не обновил полуторалетний максимум.

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