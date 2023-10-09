Экономист предупредил о скачках курса рубля

Кандидат экономических наук Николай Кульбака предупредил о тенденции к скачкам курса рубля. Об этом он сообщил «Ленте.ру».

По его словам, у России сейчас нет возможности укреплять российскую валюту. Однако есть тенденция на ослабление рубля, так как Россия сейчас получает меньше иностранной валюты от торговли, но при этом нуждается в этой валюте.

Конкурентоспособность российской экономики также не очень высокая, добавил экономист.

Ранее доллар на Московской бирже упал ниже 99 рублей, потеряв 3,5 рубля от достигнутого за день максимума, следует из данных торговой площадки.

По данным на 18:19 доллар упал до уровня в 99,04, затем в 18:21 показал небольшой рост — 99,07.

До этого в этот день доллар на Мосбирже опустился ниже ключевой отметки в 100 рублей: на 17.50 курс снизился до 99,98 рубля. Курс евро упал до 105,39 рубля, на 38 копеек.

Центробанк РФ установил официальный курс доллара на 10 октября на уровне 101,3598, евро — 107,0322, китайского юаня — 13,8926.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.