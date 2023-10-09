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В Минэнерго назвали долю поступлений российского дизеля на внутренний рынок

Минэнерго РФ: на внутренний рынок направляется не менее 50% от производства дизеля

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Руководитель Министерства энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов заявил, что Россия нарастила поставки дизельного топлива на экспорт таким образом, чтобы не менее 50% от производства шло на рынок РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, экспорт дизтоплива возобновился в оптимальном объеме, который уже озвучивали ранее, исходя из цели поставлять на внутренний рынок не менее 50% производства.

До этого вице-премьер России Александр Новак заявил, что сохраняется запрет на весь экспорт из России бензина и поставок за рубеж дизельного топлива по железной дороге.

До этого стало известно, что кабмин РФ частично снял запрет на экспорт дизеля. Российское правительство пошло на такой шаг, чтобы не допустить затоваривания внутреннего рынка и сохранить загрузку нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). По словам Александра Новака, чтобы пресечь возможность вывоза нефтепродуктов, которые предназначены для внутреннего рынка (так называемый «серый» экспорт) введена заградительная пошлина 50 тыс. руб. на тонну на все виды нефтепродуктов.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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