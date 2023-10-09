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Курс доллара опустился ниже 100 рублей

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 100 рублей

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100%
Илья Питалев/РИА Новости

Доллар на Мосбирже опустился ниже 100 рублей.

Курс доллара расчетами «завтра» снижался до 99,98 рубля, евро – до 105,39 рубля.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил, что сейчас не лучшее время для покупки гонконгского доллара и китайского юаня, риск сильной коррекции валют является достаточно высоким.

По его словам, такой риск не снизился, даже несмотря на локальное падение курса рубля.

То есть рост доллара однозначно приводит к росту и гонконгца, и наоборот, подытожил экономист.

Гонконгский доллар весной вошел в пятерку самых популярных валют у россиян — его выбрали 6,9% респондентов опроса, который провела компания «Финам». Рублям отдали предпочтение 34,9% граждан. На втором месте оказался американский доллар (28,3%), а китайский юань замкнул тройку лидеров (17,4%). Евро оказался на четвертом месте, его используют 8,4% граждан.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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