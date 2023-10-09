ЦБ обеспокоен снижением стандартов выдачи ипотеки

Банк России обеспокоен ухудшением стандартов кредитования в ипотеке и может вернуться к обсуждению введения ограничений на выдачу таких кредитов. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам директора департамента финансовой стабильности ЦБ Елизаветы Даниловой, регулятор наблюдает снижение требований к заемщикам в ипотеке — растет доля кредитов с высоким соотношением долга к доходам заемщика и низким первоначальным взносом. «Возможно, к вопросу о макропруденциальных лимитах в ипотеке стоит вернуться», — уточнила Данилова.

Изначально обсуждались ограничения на выдачу как ипотечных, так и потребительских кредитов. Однако в итоге лимиты ввели только для вторых.

Пока ЦБ ограничивает риски в ипотеке с помощью надбавок к коэффициентам риска. Но в будущем не исключено введение количественных ограничений на выдачу таких кредитов, пояснила представитель регулятора.

В начале октября ЦБ усложнил выдачу займов кредитными потребительскими кооперативами.

Ранее ЦБ пообещал продумать систему выдачи кредитов для заемщиков с высокой долговой нагрузкой.