США готовят ужесточение санкций против российской нефти

США готовятся ужесточить санкции против российской нефтяной отрасли, чтобы пресечь уклонение от ценового лимита. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление министра финансов США Джанет Йеллен.

По ее словам, Вашингтон «очень вероятно» предпримет шаги по обеспечению соблюдения лимита в $60 за баррель российской нефти. Этот лимит был введен США и их союзниками, однако в последние недели Россия продавала нефть дороже.

Минфин США тщательно отслеживает ситуацию с соблюдением санкций и хочет, чтобы участники рынка понимали серьезность намерений Вашингтона, заявила Йеллен. Пока конкретные меры не названы.

Ценовой лимит действует через угрозу санкций западным компаниям, которые имеют дело с российской нефтью. Однако Россия развила собственную инфраструктуру поставок в обход ограничений. Тем не менее значительная часть ее нефти все еще продается при участии западных фирм, отмечает WSJ.

В конце сентября в США заявили, что потолок цен на нефть из РФ работает не так, как хотелось бы.

Ранее Эстония потребовала полное торговое эмбарго для России.