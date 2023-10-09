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Газ в ЕС вырос в цене на 10% на фоне новостей о перекрытии газопровода Balticconnector

Газ в ЕС подорожал на 10% после перекрытия Balticconnector из-за утечки

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Depositphotos

В понедельник цена газа в Европе резко выросла более чем на 10% и превысила 42 евро за МВт·ч на фоне перекрытия газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Кроме того, на рынок может повлиять обострение ситуации на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи ICE, стоимость ноябрьского фьючерса на TTF поднялась более чем на 10%, до $475,38 за куб. м. Рост цен произошел после того, как стало известно о перекрытии Balticconnector из-за возможной утечки.

Глава финского оператора Gasgrid заявил, что восстановление работы трубы ожидается не раньше конца зимы. Этот инцидент подчеркивает уязвимость подводной газовой инфраструктуры после взрывов на «Северных потоках». Кроме того, на стоимость газа могло повлиять растущее на фоне конфликта Израиля и ХАМАС дорожание нефти. Также часть израильского газа идет в ЕС через Египет, отмечает Bloomberg.

В начале октября стало известно, сколько газа удалось накопить Европе.

Ранее Индия сообщила об угрозе энергетического кризиса из-за политики ОПЕК.

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