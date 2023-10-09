Курс евро в ходе торгов превысил 108 рублей

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже впервые с 15 августа превысил 108 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на площадке.

По состоянию на 14:22 часов мск курс евро поднялся до отметки 108,03 рублей, прибавив 2,14%. При этом доллар торговался на отметке 102,1 рублей.

До этого РИА Новости сообщало, что рубль в начале осени стал самой недооцененной валютой среди стран G20. Его курс должен составлять около 33 рублей за доллар.

Кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер рассказал «Газете.Ru», что сейчас не лучшее время для покупки гонконгского доллара и китайского юаня, риск сильной коррекции валют является достаточно высоким.

Он отметил, что такой риск не снизился, даже несмотря на локальное падение курса рубля.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.