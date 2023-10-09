Аналитики назвали «экономически обоснованный» курс рубля

Слабый курс отражается на российской экономике, из-за чего она начала «сильно проседать», заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Экономически обоснованным в стране был бы курс на уровне 80-85 рублей за доллар, отметил он в беседе с НСН.

«Курс должен стремиться к 80-85 рублям за доллар — он будет хоть как-то экономически обоснован, — убежден эксперт. — Нам этот курс сейчас нужен, поскольку российская экономика начала очень сильно проседать из-за того, что слабый курс начал отражаться на потребительской активности».

По словам Кочеткова, резкое падения спроса фиксируют многие компании, причем это затрагивает товары первой необходимости. При этом средний чек в стране растет очень медленно, поэтому сложившаяся ситуация не слишком сильно сказывается на уровне жизни граждан, добавил эксперт.

В то же время, по мнению эксперта по финансовым рынкам Дмитрия Голубовского, с октября стоит ждать укрепления рубля.

«Период сезонной слабости рубля начинается в июне и длится по октябрь месяц, сезон объясняется стартом отпусков. С октября стоит ждать укрепление рубля, а пока рубль будет торговаться на текущих уровнях», — убежден он.

Напомним, сегодня утром курс доллара на Мосбирже перешагнул отметку в 100 рублей, повысившись на 55 копеек. Евро вырос на 60 копеек, до 106,37 рубля.

Экономист ранее предрек изменение курса юаня в связи с окончанием праздников в Китае.